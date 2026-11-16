Mardin Nusaybin\'de boş arazide bıçaklanmış bulunan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Mardin Nusaybin'de boş arazide bıçaklanmış bulunan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Nusaybin'deki Gırnavas Mahallesi'nde boş bir arazide hareketsiz yatan kişi, çevredekilerin 112'ye bildirmesiyle bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen 17 yaşındaki genç, götürüldüğü Nusaybin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde arazide bıçaklanmış halde bulunan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gırnavas Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Barış Ş. (17), sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Barış Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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