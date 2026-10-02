Mardin Nusaybin'de yol çalışmasındaki işçiye araç çarptı, işçi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin Nusaybin'de yol çalışmasındaki işçiye araç çarptı, işçi öldü, 2 kişi yaralandı

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Mardin Nusaybin\'de yol çalışmasındaki işçiye araç çarptı, işçi öldü, 2 kişi yaralandı
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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Mardin Nusaybin'de Dicle Mahallesi'ndeki yol çalışmasında görevli işçiye çarptı; işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı, yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol çalışmasında görevli işçi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BVA 732 plakalı hafif ticari araç, Nusaybin Belediyesi tarafından Dicle Mahallesi'nde yürütülen yol çalışmasında görevli işçi Zana Çelik'e (37), ardından da yol kenarında park halindeki belediyeye ait kamyonete çarptı.

Kazada, Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, hafif ticari araçtaki Mustafa S. (21) ve Zarav A. (15) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin Nusaybin'de yol çalışmasındaki işçiye araç çarptı, işçi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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