Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Geçen Ay 70 Bin 463 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Geçen Ay 70 Bin 463 Yolcuya Hizmet Verildi

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda geçen ay iç ve dış hatlarda toplam 70 bin 463 yolcuya hizmet verildi. Ayrıca, havalimanında gerçekleşen uçak trafiği 419, taşınan yük ise 606 ton oldu. Bu yılın ilk 5 ayında ise havalimanındaki yolcu trafiği 321 bin 195'e, uçak trafiği 2 bin 14'e ve yük trafiği 2 bin 890 tona ulaştı.

14.06.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda geçen ay 70 bin 463 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Mayıs ayında, iç ve dış hat yolcu trafiği 70 bin 463, havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda 419, taşınan yük ise toplam 606 ton olarak gerçekleşti.

Bu yılın ilk 5 ayında havalimanındaki yolcu trafiği 321 bin 195'e, uçak trafiği 2 bin 14 ve yük trafiği 2 bin 890 tona ulaştı.

Kaynak: AA

Aziz Sancar, Mardin, Ulaşım, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Geçen Ay 70 Bin 463 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
16:46 Başkan bizzat söyledi Nwakaeme Trabzonspor’a geri dönüyor Başkan bizzat söyledi! Nwakaeme Trabzonspor'a geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:12:23. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Geçen Ay 70 Bin 463 Yolcuya Hizmet Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement