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Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda geçen ay 70 bin 463 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Mayıs ayında, iç ve dış hat yolcu trafiği 70 bin 463, havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda 419, taşınan yük ise toplam 606 ton olarak gerçekleşti.

Bu yılın ilk 5 ayında havalimanındaki yolcu trafiği 321 bin 195'e, uçak trafiği 2 bin 14 ve yük trafiği 2 bin 890 tona ulaştı.