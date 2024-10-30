Mardin Üniversitesinde Gıda İhlali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin Üniversitesinde Gıda İhlali

Mardin Üniversitesinde Gıda İhlali

Mardin Artuklu Üniversitesi yemekhanesinde son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti kullanıldığı belirlendi.

30.10.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHMET ÜN

(MARDİN) - Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan yemekhane mutfağında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, yemeklerde son kullanma tarihi geçmiş tavuk etlerinin kullanıldığı ortaya çıktı. Söz konusu etler imha edilirken, üniversiteye para cezası verildi.

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Artuklu Üniversitesi'nin yemekhanesinde yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş tavuk etlerinin depolandığını ve yemeklerde kullanıldığı belirlendi. Durumun tespit edilmesinin ardından sağlığa zararlı olduğu belirlenen etler imha edilirken, üniversiteye para cezası kesildi.

Olayın ortaya çıkması üzerine üniversite öğrencileri duruma tepki gösterdi. Sağlıklı ve güvenli gıda tüketme haklarının ihlal edildiğini belirten öğrenciler, üniversite yönetiminden daha sıkı denetim ve kontrol mekanizmalarının kurulmasını talep etti.

Öğrenciler, "Bu olayın üniversitelerde gıda güvenliği konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öğrencilerin sağlığını korumak adına, bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılması ve ihlallerin ciddi şekilde cezalandırılması gerekiyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Mardin Artuklu Üniversitesi, Yerel Haberler, Eğitim, Sağlık, Güncel, Mardin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Üniversitesinde Gıda İhlali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:53 Selin vurduğu İspanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükseldi Selin vurduğu İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 17:01:18. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin Üniversitesinde Gıda İhlali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.