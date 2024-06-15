Mardin Valisi Akkoyun'dan Kurban Bayramı mesajı

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında milleti ortak bir ruhta birleştiren Kurban Bayramı'nı karşılamanın huzuru, heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Bayramların, kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona erdiği muhabbet duygularının samimiyetle ve kucaklaşmayla pekiştiği özel günler olduğunu ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Allah'a yakınlaşmanın nişanesi olan kurbanlarımızın ve hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklarda olan hacılarımızın hac ibadetlerinin ve dualarının kabul olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Bayram tatili dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını istirham ediyorum. Sağlıklı ve huzurlu yolculuklar diliyorum. Kurban Bayramı vesilesi ile bizlere bu topraklarda nice bayramlar yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun."