Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun\'dan Yeni Yıl Mesajı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında, 2023 yılını geride bıraktıklarını, yeni yılın tüm insanlık için daha mutlu ve daha müreffeh bir yıl olmasını diledi.

Devlet ve millet olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde asrın dayanışmasını sergileyerek, engelleri aştıklarını belirten Akkoyun, mesajında şunları kaydetti:

"2024'te de birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkarak, şanlı tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla asrımızın 'Türkiye Yüzyılı' olması için milletimize hizmet etme çabamız daha da artacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bölgesel ve küresel barış için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz ve en üst seviyede sorumluluklar alarak gayretle çalışıyoruz. 2024 yılının Mardin'imize, ülkemize ve tüm insanlığa birlik, beraberlik, barış, huzur ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum."