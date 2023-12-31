 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'dan Yeni Yıl Mesajı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Akkoyun, 2023 yılını geride bıraktıklarını ve yeni yılın tüm insanlık için daha mutlu ve müreffeh bir yıl olmasını diledi. 2024'te birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde hizmet etme çabalarının artacağını belirten Akkoyun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bölgesel ve küresel barış için çalıştıklarını ifade etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun\'dan Yeni Yıl Mesajı
31.12.2023 - 21:28,
Abone Ol

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında, 2023 yılını geride bıraktıklarını, yeni yılın tüm insanlık için daha mutlu ve daha müreffeh bir yıl olmasını diledi.

Devlet ve millet olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde asrın dayanışmasını sergileyerek, engelleri aştıklarını belirten Akkoyun, mesajında şunları kaydetti:

"2024'te de birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkarak, şanlı tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla asrımızın 'Türkiye Yüzyılı' olması için milletimize hizmet etme çabamız daha da artacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bölgesel ve küresel barış için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz ve en üst seviyede sorumluluklar alarak gayretle çalışıyoruz. 2024 yılının Mardin'imize, ülkemize ve tüm insanlığa birlik, beraberlik, barış, huzur ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Valiliği, Tuncay Akkoyun, İnsan Hakları, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika


20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu

Son Dakika
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 22:13:22. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement