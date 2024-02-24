Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Öğretmen Akademileri Açılış Programına Katıldı - Son Dakika
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Öğretmen Akademileri Açılış Programına Katıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Öğretmen Akademileri Açılış Programına Katıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Mardin Öğretmen Akademileri Açılış Programı'na katıldı. Programda erbane ekibi gösteri düzenledi ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi Mardin Öğretmen Akademileri hakkında bilgi verdi. Vali Akkoyun, açılışın ardından el dokuma, takı tasarımı, el sanatları ve taş işleme atölyelerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programa Vali Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı.

24.02.2024 11:51  Güncelleme: 12:04
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Mardin Öğretmen Akademileri Açılış Programına katıldı.

Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen program öncesi erbane ekibi gösteri düzenledi. Daha sonra Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirmeden Sorumlu Müdür Yardımcısı Mahmut Akan, Mardin Öğretmen Akademileri hakkında konuşma yaptı.

Açılışın ardından Vali Akkoyun, Mardin Öğretmen Akademileri bünyesinde faaliyet gösteren el dokuma, telkari-takı tasarım, el sanatları ve taş işleme atölyelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer ve atölyelerde görev yapan öğretmen ile kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Öğretmen Akademileri Açılış Programına Katıldı - Son Dakika

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