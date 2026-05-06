MARDİNFEST Başladı: 300 Öğrenci Projelerini Sergiliyor
MARDİNFEST Başladı: 300 Öğrenci Projelerini Sergiliyor

06.05.2026 15:59
Mardin'de 'Geleceği Tasarla' temasıyla düzenlenen Bilim ve Sanat Festivali açıldı.

MARDİN'de 3'üncüsü düzenlenen Bilim ve Sanat Festivali (MARDİNFEST), törenle başladı. 'Geleceği Tasarla' temasıyla düzenlenen festivalde 300'den fazla öğrenci ve 118 öğretmenin hazırladığı 153 bilimsel ve teknolojik proje yer alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Geleceği Tasarla' sloganıyla 2'ncisi düzenlenen Bilim ve Sanat Festivali (MARDİNFEST), törenle başladı. Törene Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca,10 ilçenin milli eğitim müdürü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

'TÜRKİYE YÜZYILI, HEPİMİZİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK'

Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen festivalin açılış töreninde konuşan Vali Tuncay Akkoyun, önemli bir mirasa sahip Mardin'in tarih boyunca hem eğitim merkezi hem de medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu belirterek, "Bugün burada gençlerimiz tarihimizden aldığımız o mirasın nasıl emin ellerde olduğunu çok güzel bir şekilde gösteriyorlar. Dolayısıyla bizler Türkiye Yüzyılını inşallah sevgili çocuklarımızla, gençlerimizle, öğrencilerimizle birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılının altında çocuklarımızın, gençlerimizin, öğrencilerimizin ve her birimizin imzası olacak inşallah. Türkiye Yüzyılı, hepimizin omuzlarında yükselecekö dedi.

'BU TOPRAKLAR TARİH BOYUNCA İLİM VE İRFANIN MERKEZİ OLMUŞTUR'

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, festivalin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu eserler bilimin ışığında yürüyen bir neslin ülkemizin yarınlarına nasıl yön vereceğinin en somut göstergesi olacaktır. Kadim medeniyetlerin beşiği olan bu topraklar tarih boyunca ilim ve irfanın merkezi olmuştur. El-Cezeri'nin mekanik dehası, Aziz Sancar'ın bilimsel başarısı, bu coğrafyanın ilham veren hafızasının en güçlü örnekleridir. Bugün burada bulunan gençlerimizin gözlerinde de aynı azmi, aynı heyecanı ve aynı inancı görüyoruz. Bu organizasyonla amacımız öğrencilerimizin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek, üretim kültürünü yaygınlaştırmak ve onları çağın gerektirdiği donanımlarla buluşturmaktırö diye konuştu.

Daha sonra Vali Akkoyun ve beraberindekiler stantları gezdi, projeler hakkında bilgi aldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
