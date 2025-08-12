Marella Discovery 2 Alanya'da

Bahama bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery 2", Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Marmaris'ten ayrıldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1924 yolcu ve 734 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılıp ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

"Marella Discovery 2", akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edecek.