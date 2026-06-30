Maria Corina Machado Depremzedeler İçin Venezuela'ya Dönüyor - Son Dakika
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Maria Corina Machado Depremzedeler İçin Venezuela'ya Dönüyor

30.06.2026 10:08
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Nobel Barış Ödüllü Machado, depremzedelere destek için Venezuelaya dönmeyi planladığını açıkladı.

Nobel Barış Ödüllü Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından destek amacıyla ülkesine dönmeyi planladığını duyurdu.

Aralık 2025'te Venezuela'dan ayrılan Machado, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, enkaz kaldırma çalışmalarıyla mücadele eden Venezuelalıların birlik olması gerektiğini belirtti.

"Zamanı geldi. Halkımın yanında olmak benim görevim" ifadesini kullanan Machado, depremin ardından siyasi ayrılıkların kenara bırakılması gerektiğini kaydetti.

Machado, Panama'da bulunduğunu ve Venezuela'ya gitmeyi planladığını ancak hükümetin hava sahasını kapatarak buna engel olmaya çalıştığını öne sürdü.

Ayrıca depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla ülke içinde ve dışında yaşayan binlerce Venezuelalının harekete geçtiğini, ancak hükümetin insani yardım malzemeleri ile uzman ekiplerin ülkeye ulaşmasını kısıtladığını iddia etti.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

Depremlerde, 1719 kişi yaşamını yitirmiş, 5 bin 34 kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Venezuela, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maria Corina Machado Depremzedeler İçin Venezuela'ya Dönüyor - Son Dakika

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