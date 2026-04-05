Üye Girişi
Son Dakika Logo

Market Çalışanına Yumruklu Saldırı

05.04.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de bir market çalışanı, müşteri tarafından yumrukla saldırıya uğradı.

Küçükçekmece'de bir market çalışanına yumruklu saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki bir marketin çalışanı, reyonlar arasında gezinen ve davranışlarından şüphelendiği 2 müşterinin yanına gitti.

Kendi aralarında konuşan iki kişiden biri, bu sırada yanlarında bekleyen market çalışanına yumruk attı. Çalışan, yumruğun etkisiyle kafasını soğutucu dolabın kapağına çarparak yere düştü, saldırgan ve yanındaki kişi kaçtı.

Olayın ardından saldırıya uğrayan kişi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i 18 yaşından küçük 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, market çalışanına yönelik yumruklu saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Güvenlik, Saldırı, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 04:06:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.