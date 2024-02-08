Market Çalışanlarıyla Tartışan Baba, Silahla Saldırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Market Çalışanlarıyla Tartışan Baba, Silahla Saldırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Market Çalışanlarıyla Tartışan Baba, Silahla Saldırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Beyoğlu'nda bir marketin önüne aracını park etmek isteyen M.K. ile market çalışanları arasında çıkan tartışmada, M.K.'nın babası Celal K. silahla ateş açtı. Olayda market sahibi Mehmet Şahin hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

08.02.2024 16:30
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BEYOĞLU'nda bir marketin önüne aracını park etmek isteyen M.K. ile market çalışanları arasında tartışma çıktı. M.K.'nın babası, market çalışanlarını silahla vurdu. Olayda yaralanan market sahibi Mehmet Şahin hastanede hayatını kaybederken M.A.A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Tomtom Mahallesi Boğazkesen Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'nın aracını Mehmet Şahin'in (55) işlettiği marketin önüne bırakması nedeniyle iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Durumdan haberdar olan M.K.'nın babası Celal K. (68) olay yerine gelerek iş yeri çalışanına kafa attı. Çıkan kavgada silahını çıkaran Celal K. art arda ateş etti. Açılan ateşte M.A.A. ve Mehmet Şahin yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, M.A.A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanana tartışama ve saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracı ile olay yerine gelen Celal K.'nın bir çalışana kafa atması ve kavga etmesi görülüyor. Daha sonra da silahını çıkararak etrafa ateş ediyor. Araya girenler Celal K.'yı güçlükle sakinleştiriyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Market Çalışanlarıyla Tartışan Baba, Silahla Saldırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Market Çalışanlarıyla Tartışan Baba, Silahla Saldırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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