Market camına çarpan otomobil

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir otomobilin marketin camına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

T.A.A. idaresindeki 26 ALN 778 plakalı otomobil, Lala Sinan Paşa Mahallesi'nde bir marketin camına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.