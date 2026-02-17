Market Emekçilerine Destek Kampanyası

Haber-Kamera: HAKAN KAYA

(İSTANBUL) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Sosyal-İş Sendikası, market emekçilerine yönelik "Tek Başına Olmaz, Birlikte Olur" çağrısıyla kampanya başlattı. Pandemi döneminde kahraman ilan edilen market çalışanlarının bugün derin bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Sosyal-İş Genel Başkanı İlhan Ağırbaş, "Perakende sektörü devleri her yıl ciro rekorları kırıp yüzde 100'ün üzerinde büyüme açıklarken bu devasa karların asıl mimarı olan emekçiler, artan kira ve gıda masrafları karşısında ezilmektedir. Sosyal-İş Sendikası olarak buradan ülkenin dört bir yanındaki patronlara ve siyasilere sesleniyoruz. Bu sömürü düzeni sürdürülemez" dedi.

Market işçilerine yönelik olarak DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası tarafından kampanya başlatıldı. "Tek Başına Olmaz, Birlikte Olur" kampanyasına ilişkin sendikanın İstanbul Şubesi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Sosyal-İş Genel Başkanı İlhan Ağırbaş, modern kölelik düzenine dönüşen çalışma koşullarına dur demek ve market emekçilerinin sesini duyurabilmek için bir araya geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"Pandemi döneminde herkes sokağa çıkma yasaklarıyla evlerinde kalmaya mecbur bırakılırken hayatın durmaması adına kahraman ilan edilen market çalışanları, bugün ne yazık ki derinleşen ekonomik krizin ve denetimsiz çalışma düzeninin en ağır faturasıyla karşı karşıyadır. Türkiye İstatistik Kurumu verileri, içinde bulunduğumuz durumun vahametini açıkça ortaya koymaktadır. Ocak 2026 itibarıyla açıklanan yıllık enflasyon oranları ve özellikle gıda enflasyonundaki yüksek seyir, çalışanlarımızın alım gücünü tarihsel bir dibe çekmiştir. Asgari ücretin temel ücret haline geldiği bu sektörde TÜİK'in paylaştığı gelir ve yaşam koşulları araştırmaları gösteriyor ki, hizmet sektörü çalışanlarının büyük bir bölümü maddi yoksunluk sınırı altında yaşam mücadelesi vermektedir. Türkiye, OECD ülkeleri arasında haftalık ortalama çalışma süresinin en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Market emekçileri, yasal sınır olan 45 saatin çok üzerinde, çoğu zaman karşılıksız mesailerle çalıştırılmaktadır."

"Hukuksuz mesailere son verilmeli"

Perakende sektörü devleri her yıl ciro rekorları kırıp yüzde 100'ün üzerinde büyüme açıklarken bu devasa karların asıl mimarı olan emekçiler, artan kira ve gıda masrafları karşısında ezilmektedir. Sosyal-İş sendikası olarak buradan ülkenin dört bir yanındaki patronlara ve siyasilere sesleniyoruz. Bu sömürü düzeni sürdürülemez. Bu doğrultuda acil eylem planı olarak şu üç temel talebimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. İnsanca yaşam ücreti... Ücretlerin enflasyon ve artan yaşam maliyetleri gözetilerek yoksulluk sınırını temel alan insani seviyelere çekilmesi şarttır. Mesai şeffaflığı ve İş Kanunu uygulaması... Kasa kapatma, raf düzenleme veya envanter sayımı adı altında yapılan hukuksuz fazla mesailere son verilmeli; her bir dakikanın karşılığı şeffaf ve eksiksiz ödenmelidir. Haftalık izin ve dinlenme hakkı... Vardiyalı sistemin işçinin sosyal yaşamını yok etmesine izin vermeyeceğiz. Haftalık tatil hakkı ve günlük dinlenme süreleri tavizsiz uygulanmalıdır.

"Rafları biz dolduruyoruz, hakkımızı istiyoruz"

Buradan tüm market çalışanlarına sesleniyorum. Anayasal hakkınız olan sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, sizin ekmeğinizin çalınması demektir. Unutmayın ki raflar kendi kendine dolmuyor, kasalar kendi kendine çalışmıyor. Sizin emeğiniz olmazsa bu sistem işlemez. Tüketicilere de çağrımızdır. Alışveriş yaptığınız o ışıl ışıl rafların arkasında mobbinge uğrayan, dinlenme hakkı gasp edilen, bir bardak su içebilmek için bile mobbingin türlü çeşitlerine maruz kalan ve asgari ücretle yaşayıp çocuğunun karşına bir lokma ekmek götürmek için mücadele eden birer insan olduğunu görün. Emeğin onuruna sahip çıkın. Biz Sosyal-İş sendikası olarak her bir market emekçisinin hakkı teslim edilene, toplu iş sözleşmesi masasına oturulana kadar meydanlarda, iş yerlerinde ve her platformda mücadelemizi büyüteceğiz. Rafları biz dolduruyoruz, hakkımızı istiyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz."