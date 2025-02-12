İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor - Son Dakika
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İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği 'marketfiyati.org.tr' sitesi, 24 saat içinde 490 bin ziyaret aldı ve 2 milyon arama yapıldı. Kullanıcılar, 50 bine yakın ürünün fiyatlarını anlık olarak karşılaştırabiliyor.

12.02.2025 14:49
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Vatandaşların zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görerek karşılaştırma yapabildikleri "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesine ilk 24 saatte 490 bin tekil ziyaret gerçekleştirilirken 2 milyon 141 bin site içi arama yapıldı.

ZİYARETÇİ AKINI YAŞANIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, dün erişime açılan "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesine ilk gün yoğun giriş gerçekleşti. Siteye 24 saatte 490 bin tekil ziyarette bulunuldu. Site içi arama sayısı ise bu sürede 2 milyon 141 bine ulaştı. Merkez Bankası ile TÜBİTAK'ın birlikte yürüttüğü proje kapsamında geliştirilen siteyle A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK'un verileri TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) sistemlerine aktarılıyor. Merkez, geliştirdiği metotlar ve algoritmalarla gelen aykırı değerleri temizleyerek, veri kalitesini artırıyor. Bu yöntemle temizlenen veriler, Cimri Market ve Market Tamam uygulamalarıyla paylaşılarak anlık yayımlanıyor.

FİYATLAR ANLIK KARŞILAŞTIRILABİLİYOR

İnternet sitesiyle meyve, sebze, et, tavuk, balık ve içecek gibi temel gıda ile temizlik ve kişisel bakım malzemelerinin aralarında yer aldığı birçok ürünün fiyatı anlık karşılaştırılabiliyor. Sitede 50 bine yakın ürüne ilişkin bilgiler yer alıyor. "Market Fiyatı Mobil Uygulaması"nın da yakında erişime açılması planlanıyor.

İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor
Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
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  • Rasim b:
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