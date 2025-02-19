Market Fiyatları Şeffaf Hale Getirildi: 1.7 Milyon Ziyaretçi

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları internet sitesini 1 haftada 1 milyon 760 bin kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkımızın istifadesine sunduğumuz internet sitesi büyük ilgi gördü. 'http://marketfiyati.org.tr' bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.