Market Kapısına Bağlanan At Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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Market Kapısına Bağlanan At Şaşkınlık Yarattı

Market Kapısına Bağlanan At Şaşkınlık Yarattı

Adana'da bir kişi, kapalı bir marketin kapısına atını bağlayarak dikkat çekti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medya üzerinde ilginç yorumlar alındı.

16.12.2024 17:32  Güncelleme: 17:34
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ADANA'da kimliği belirsiz kişi, marketin kapısına atını bağladı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, bir süre sonra sahibi atı gelip aldı.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde sabah saatlerinde zincir marketin kapalı olan şubesinin kapısına bağlanan atı görenler şaşkınlık yaşadı. Atın huysuzlanıp ön ayakları ile yere vurduğu, yoldan geçen kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. At, bir süre sonra gelen sahibi tarafından yuları çözülüp götürüldü.

Olaya ilişkin sosyal medyada, "Kampanyalı ürünü ilk kendisi almak için mücadele ediyor bence", "Onun da canı var yani o da alışveriş yapacak belki. Huysuzluğunun sebebi içerideki küp şekerleridir belki", "Çok şükür bunu da başkasına kaptırmadık", "Belediye bu konuya el atmalı, hiçbir markette atımızı bağlayacak yer bulamıyoruz" yorumları yapıldı.

Haber-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Market Kapısına Bağlanan At Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika

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