Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, bir müşterinin tartıştığı market kasiyerine yumruk atması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tahıl Meydanı'ndaki bir markette alışveriş yapan erkek müşterinin aldığı ürünün parasını kasiyer Kübra A'ya (31) atması üzerine iki kişi arasında tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle müşterinin kasiyere yumruk attığı anlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kübra A'nın burnunda kırık meydana geldiği, şüpheli şahsın tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Market Kavgası: Kasiyere Yumruk! - Son Dakika
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