Market Sahibi Müşteriyi Tabancayla Öldürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, işlettiği markette tartıştığı müşteriyi tabancayla öldüren Hakan K. ve olayda kullanılan silahın sahibi babası tutuklandı.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde tartıştığı müşterisi Hasan Şimşek'i (19) tabancayla öldüren Hakan K. ve olayda kullanılan "evde bulundurma ruhsatlı" silahın sahibi baba Resul K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ekiplerce adliyeye sevk edilen Hakan K. ve baba Resul K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1088 Sokak'taki bir markette Hakan K. ile müşteri Hasan Şimşek arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletmeci Hakan K. yanındaki tabancayla Şimşek'e ateş etmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 19 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Olayın ardından Hakan K. gözaltına alınmıştı.