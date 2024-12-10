AFYONKARAHİSAR'da otomobilin marketin dolap ve tezgahına çarptığı kazada iş yeri önündeki yayanın yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Demirciler Çarşısı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, sokak girişindeki dükkanın tezgahına ve dolaba çarptı. Bu sırada yolda yürüyen kişi, otomobilin geldiğini fark edince panik yaşadı. Kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Marketin Önünde Kaza: Yaya Korku Dolu Anlar Yaşadı - Son Dakika
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