Markwayne Mullin, İç Güvenlik Bakanı Atandı

ABD'de Senato, Markwayne Mullin'in İç Güvenlik Bakanı olarak atanmasını onayladı.

ABD Senatosu, 31 Mart'ta görevden ayrılacak olan Kristi Noem'in yerine ABD Başkanı Donald Trump tarafından İç Güvenlik Bakan adayı olarak önerilen Mullin için oylama yaptı.

Buna göre, 45'e karşın 54 onay oyu alan Mullin, ABD'nin yeni İç Güvenlik Bakanı olarak atandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Mart'ta İç Güvenlik Bakanı Noem'in 31 Mart itibarıyla görevinden ayrılacağını ve yerine Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin'in göreve başlayacağını duyurmuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, özellikle Minnesota eyaletindeki göçmenlik karşıtı operasyonlarda iki ABD vatandaşının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) güçleri tarafından öldürülmesi sürecinde yoğun tepki çekmişti.

Noem, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında öldürülen 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good için "yerel terörist" nitelemesini kullanmış ve bu sözüyle ilgili Senato'daki oturumda birçok senatör tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı ABD'li bir hemşire olduğunu ve olaylar sırasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.