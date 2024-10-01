MARLİN ile KUZGUN Füzesi Testi Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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MARLİN ile KUZGUN Füzesi Testi Başarıyla Gerçekleşti

Haluk Görgün, MARLİN'den KUZGUN füzesi ile başarılı test atışı yapıldığını duyurdu.

01.10.2024 15:20
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, MARLİN insansız deniz aracından KUZGUN seyir füzesiyle balistik test atışı gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu kritik başarı, yerli ve milli projelerle sahada oyun değiştiren teknolojiler ürettiğimizi açıkça ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin milli hedefler doğrultusunda güçlenerek, teknolojik bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerlediğini bildirdi.

MARLİN insansız deniz aracından KUZGUN seyir füzesiyle gerçekleştirilen balistik test atışının, teknoloji ve savunma alanında ulaşılan kabiliyetlerin en somut örneklerinden olduğunu vurgulayan Görgün, "Bu kritik başarı, yerli ve milli projelerle sahada oyun değiştiren teknolojiler ürettiğimizi açıkça ortaya koyuyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bu yetenekle Türkiye, savunma sanayisindeki yetkinliklerini artırarak, teknoloji üreten bir güç haline geldiğini bir kez daha ispat etti." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, ASELSAN, SEFİNE Tersanesi ve TÜBİTAK SAGE'nin işbirliğiyle elde edilen bu başarının yalnızca bir kilometre taşı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Milletimizin güvenliği ve bağımsızlığı için hep birlikte çalışarak daha büyük hedeflere emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye'nin adını, savunma teknolojilerinde öncü ülkeler arasına altın harflerle yazdırmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimize ve uzmanlarımıza sonsuz teşekkürler. Birlikte başardık, birlikte güçlüyüz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MARLİN ile KUZGUN Füzesi Testi Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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