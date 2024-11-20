Marmara Bölgesi\'nde Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarısı

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Kuvvetli lodos ve karayel ile birlikte kuvvetli sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşeceği öngörülüyor.

AKOM'dan yapılan uyarıya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Orta Akdeniz üzerinden 21 Kasım Perşembe ve 23 Kasım Cumartesi günü gelmesi beklenen alçak basınç sistemlerinin etkili olması bekleniyor. Sistemdeki cephe geçişleri esnasında rüzgarın lodos ve karayel yönlerinden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (40-80 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde kuvvetli sağanak (20-45 kg/m2) yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilirken sıcaklıklarda da 8-10 derece birden düşüşler yaşanacağı öngörülüyor.

Gece yarısından sonra başlaması bekleniyor

Perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuvvetlenmesi beklenen rüzgarın cumartesi öğle saatlerine (14.00) kadar aralıklarla fırtına şeklinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların ise perşembe 12.00-21.00 saatleri ila cumartesi 08.00-20.00 saatleri arasında görüleceği tahmin ediliyor.

İBB ve İstanbul Valiliği'nden de uyarı

Konuya ilişkin İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama da şu şekilde:

"AKOM verilerine göre, İstanbul genelinde perşembe gününden itibaren cumartesi gününe kadar devam edeceği beklenen kuvvetli fırtına ile birlikte sıcaklıkların da 8-10 derece birden düşeceği öngörülmektedir. Fırtına ve yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz."

İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda ise "Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.