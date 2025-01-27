Marmara Cezaevi Çevresinde Eylemlere Yasak - Son Dakika
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Marmara Cezaevi Çevresinde Eylemlere Yasak

Silivri Kaymakamlığı, Ümit Özdağ'ın tutukluluğu nedeniyle cezaevi çevresinde eylemleri yasakladı.

27.01.2025 22:57
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(ANKARA) - Silivri Kaymakamlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi çevresinde 28 Şubat'a kadar "Toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, çadır kurmak, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonları bölgesine gelme, cep telefonu ile çekim yapmak, fotoğraf çekmek" gibi birçok eylemin yasaklandığını duyurdu.

Tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için Zafer Partililer Marmara Cezaevi önünde beklemeye başladı. Zafer Partisi temsilcileri, eylemlerini Özdağ serbest bırakılana kadar sürdüreceklerini açıklamıştı. Zafer Partililerin bu açıklamasından sonra Silivri Kaymakamlığı, Marmara Cezaevi'nin 1 km çevresinde birçok eylemi yasaklayan bir karar aldı.

Silivri Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

" İlçemiz sınırlarında bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde, 25 Ocak 2025-28 Şubat 2025 tarihleri arasında  kamu düzeni ve genel asayişi olumsuz etkileyebilecek eylemler planlandığı yönünde alınan ihbarlar üzerine aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde, Duruşma Salonları İçi ve Çevresinde, Cezaevi Ziyaretçi Otoparkı ve Çevresinde Cezaevi Kampüsü tel örgü sınırının 1 km mesafe içinde yapılacak 'toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, çadır kurmak, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonları bölgesine gelme, cep telefonu ile çekim yapmak, fotoğraf çekmek, stant açmak, eylemsel davranışlarda bulunmak' gibi toplumun huzuru, kamu güvenliği ve kamu sağlığının olumsuz etkileyeceği ve tehlikeye dönüşebileceği değerlendirildiğinden bu tür eylemlerin yasaklanması, gerektiğinde Yol Emniyet ve Kontrolü Uygulamasının yapılması uygun görülmüştür."

Kaynak: ANKA

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