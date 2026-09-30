Marmara\'da 4 gündür süren fırtına Tekirdağ açıklarında 6 şilep ile tankeri bekletiyor

Marmara'da 4 gündür süren fırtına Tekirdağ açıklarında 6 şilep ile tankeri bekletiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor. Hızı yer yer saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle 6 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor; dalgalar kıyıya yosun ve atık sürükledi, fırtına yarına kadar sürecek.
Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Öte yandan, fırtınayla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, fırtınanın etkisini yarına kadar sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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