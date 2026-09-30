Marmara\'da 4 gündür süren fırtına Tekirdağ açıklarında 6 şilep ile tankeri bekletiyor

Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Öte yandan, fırtınayla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, fırtınanın etkisini yarına kadar sürdürmesi bekleniyor.