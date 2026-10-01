Marmara'daki fırtına Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor, 5 gemi bekliyor - Son Dakika
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Marmara'daki fırtına Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor, 5 gemi bekliyor

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Marmara\'daki fırtına Tekirdağ\'da deniz ulaşımını aksatıyor, 5 gemi bekliyor
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Marmara'da 5 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor; poyraz nedeniyle 5 şilep ve tanker açıkta bekliyor. Balıkçılar denize açılamazken, Kooperatif Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu fırtınanın pazar günü dinmesiyle palamut için yeniden ağ atılacağını söyledi.

Marmara Denizi'nde 5 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Kentteki balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, fırtınanın pazar günü etkisini yitirmesini beklediklerini söyledi.

Balıkçıların kötü hava şartları nedeniyle limanda zaman geçirdiğini dile getiren Pehlivanoğlu, fırtınanın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların Marmara Denizi'nde palamut için yeniden ağ atacağını belirtti.

Kaynak: AA
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