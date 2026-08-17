Marmara Depremi\'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki deprem anıtı önünde anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte anıta çelek konulup, hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Depremin 27'nci yıl dönümünde Gölcük ilçesi Kavaklı Sahili'nde bulunan deprem anıtı önünde anma programı düzenlendi. Programda; Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından deprem anıtına çelenk bırakıldı. Depremde hayatını kaybedenler için duaların edildiği programda, saat 03.02'yi gösterdiğinde vatandaşlar da ellerindeki karanfilleri denize bıraktı.