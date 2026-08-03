Marmara Gölü'nde Yaban Hayatına Koruma Denetimleri - Son Dakika
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Marmara Gölü'nde Yaban Hayatına Koruma Denetimleri

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Marmara Gölü, kuraklığın ardından su tuttu; yaban hayatı korunması için denetimler artırıldı.

KAMİL TEKMEN - Kuraklık nedeniyle 2021 yılında kuruyan ve bu yıl yağmurlarla yeniden su tutmaya başlayan Manisa'daki Marmara Gölü'nde yaban hayatının korunması amacıyla denetimler sıklaştırıldı.

Gölmarmara, Salihli ve Saruhanlı ilçeleri arasında yer alan, 1945 yılında Gediz Ovası'ndaki tarım arazilerini sulama amacıyla rezervuar gölü haline getirilen Marmara Gölü, 2021'de kuraklık ve kaçak sulamaların etkisiyle tamamen kurudu.

Doğal yaşamın büyük ölçüde gerilediği göl, bu yıl güçlü yağmurlarla yeniden su tuttu. Yağmurların su seviyesini artırdığı Demirköprü Barajı'ndan da 21 Mayıs'ta su aktarımına başlandı.

Su seviyesi giderek yükselen göl, kısa sürede çok sayıda göçmen kuş için yaşam alanına dönüştü. Anadolu'da "allı turna" olarak bilinen flamingoların yanı sıra karabatak ve balıkçıl gibi birçok su kuşu türü bölgeye döndü. Sulak alan, kuşlara konaklama, beslenme ve üreme imkanı sağladı.

Yaban hayatına sıkı koruma

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, gölde biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayvanlarının doğal yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla denetim ve izleme çalışmaları sürdürüyor.

Yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında sahada düzenli kontroller gerçekleştiren ekipler, kuş gözlem kulesinden dürbün ve termal kameralarla kuşları ve diğer yaban hayvanlarını gözlemleyip yaşam alanlarını yakından takip ediyor.

Dron destekli kontrollerde olumsuz bir durum tespit edilmesi halinde devriye ekipleri bölgeye yönlendiriliyor.

"Suyla beraber hayat da gelmeye başladı"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, AA muhabirine ülkenin önemli sulak alanlarından Marmara Gölü'ndeki biyolojik çeşitliliği korumak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Gölün yaşadığı kuraklığı hatırlatan Bayil, "O kuraklıktan sonra bu yıl yağan yağmurlarla su yeniden göle gelmeye başladı. Suyla beraber hayat da gelmeye başladı. Şu anda geçmişte gördüğümüz kuş türlerinden bir kısmını görmeye başladık. Bizim için önemli olan buradaki bu hayatın devam etmesi." diye konuştu.

Bayil, vatandaşlardan bölgeye geldiklerinde gölü sadece kuş gözlem kulesinden seyretmelerini isteyerek, şöyle devam etti:

"Yaban hayvanlarını, özellikle içinde bulunduğumuz üreme ve tüy değiştirme döneminde kesinlikle rahatsız etmesinler. Göle girmek, gölün içinde onların yumurtalarına, yavrularına dokunmak son derece yanlış. Yaban hayvanları bu davranışlardan dolayı aşırı derecede strese giriyor ve üremeleri sekteye uğruyor."

Bayil, üreme döneminde yaban hayvanlarını rahatsız eden kişiler hakkında idari işlem uygulandığının altını çizerek, denetimlerin yanı sıra okullarda, avcılık kurslarında ve kırsal mahallelerde bilgilendirme faaliyetleri de yürüttüklerini dile getirdi.

Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şef Vekili Hüseyin Feyyaz Çınar da av ve doğa koruma memurları ile fahri av müfettişlerinin gölde ve avlaklarda mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptığını anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara Gölü'nde Yaban Hayatına Koruma Denetimleri - Son Dakika

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