Marmara ve Çanakkale Boğazı'nda palamut akını su 16-17 dereceye düşünce gecikti - Son Dakika
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Marmara ve Çanakkale Boğazı'nda palamut akını su 16-17 dereceye düşünce gecikti

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Marmara ve Çanakkale Boğazı\'nda palamut akını su 16-17 dereceye düşünce gecikti
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DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Başkanı Naci Karabiber, Marmara ve Çanakkale Boğazı'nda palamut akınının suların erken soğuması nedeniyle geciktiğini söyledi. 1 Eylül'de av yasağı kalksa da Karadeniz'deki yoğunluk Marmara'ya ulaşmadı; su sıcaklığı 16-17 derece.

DENİZ Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale- Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde palamut akınının henüz beklenen düzeyde gerçekleşmediğini belirterek, "Eski yıllara kıyasla Marmara Denizi'nin suyu çabuk soğudu. Palamut akınının Marmara Denizi'nde geç kalmasını suların çabuk soğumasına bağlıyorum" dedi.

Çanakkale Boğazı'nda ve uluslararası sularda gırgır, trol ve çevirme ağlarına yönelik av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Yasağın kalkmasının ardından denize açılan balıkçılar, özellikle Karadeniz'de yoğun palamut avcılığı yapmaya başladı. Ancak Karadeniz'deki palamut yoğunluğu henüz Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'na ulaşmadı.

DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda suların hızlı soğuduğunu ve palamut akınının bu nedenle geciktiğini söyledi. 1 Eylül itibarıyla av sezonunun başladığını belirten Karabiber, "Gemilerin bir kısmı palamut avcılığı için Karadeniz'e, bir kısmı da Kuzey Ege'ye çıktı. Marmara'da hamsi popülasyonu var, Ege'de sardalya avlanıyor. Gemilerin bu şekilde dağınık olması iyi. Hem çeşitlilik artıyor hem de av baskısı bir noktaya yığılmamış oluyor. Bu güzel bir gelişme" ifadelerini kullandı.

'SU SICAKLIĞI 16-17 DERECE'

Karabiber, açıklamasında, "Bütün denizlerimizde avcı gemilerimiz, filomuz dağınık duruyor. Karadeniz'de şu an palamut popülasyonu çok iyi. Bugünlerde Marmara'da olması gerekiyordu. Artık eylül ayının sonlarına geldik. Marmara'da palamut avcılığı olması gerekiyordu ama olmadı. Çok az ve nadiren görünüyor. Eski yıllarda Marmara Denizi'nde, eylül ayının sonlarında su sıcaklığı 20 derecenin altına pek düşmezdi. Daha yeni kontrol ettim; su sıcaklığı 16-17 derece. Eski yıllara kıyasla Marmara Denizi'nin suyu çabuk soğudu. Palamut akınının Marmara Denizi'nde geç kalmasını suların çabuk soğumasına bağlıyorum" dedi.

'PALAMUT MUTLAKA GELECEK'

Marmara Denizi'nde hamsi avcılığının devam ettiğini belirten Karabiber, "Palamut mutlaka gelecek ama şu an hamsi avcıları Marmara'da. Biz Kuzey Ege civarında faaliyet gösteriyoruz. Buralarda sardalya avcılığı oluyor. Genel olarak beklentimizin yüzde 50'si bile değil. Avcılık oldu. Eylül ayının 20'sine kadar, palamut, sardalya, hamsi balığı ticaret değerinin çok altında alıcı buldu. Şu an kestane karası fırtınası yaşıyoruz. Bundan sonra balıklar biraz daha yağlanacak. Palamut biraz daha büyüyecek. Balıklar biraz daha yoğunlaşacak, güzel av verecek. Daha iyi olacağını umuyoruz. Bundan sonra vatandaşımız da havalar soğuk olduğu için balık yemeye başlayacak. Ticaret değerlerinin artacağını umuyoruz. Daha iyiye gideceğini umut ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Marmara ve Çanakkale Boğazı'nda palamut akını su 16-17 dereceye düşünce gecikti - Son Dakika
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