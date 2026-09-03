Marmaraereğlisi açıklarında motoryatta çıkan yangın söndürüldü, 2 kişi kurtarıldı
Marmaraereğlisi açıklarında makine dairesinde yangın çıkan motoryata Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti. İçerideki 2 kişi kurtarılırken yangın söndürüldü ve yat limana çekildi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında, içerisinde 2 kişinin bulunduğu motoryatta çıkan yangın söndürüldü.
Motoryatın makine dairesinde yangın çıktığı ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 korvet, 1 gemi ve 1 bot sevk edildi.
Motoryattaki 2 kişi kurtarıldı, ekiplerin başlattığı çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Yat, ekipler tarafından Marmaraereğlisi Limanı'na getirildi.
Kaynak: AA
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