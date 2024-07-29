Marmaraereğlisi Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Zumba Dans Kursu Başlattı

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(TEKİRDAĞ)- Marmaraereğlisi Belediyesi, kadınlara özel ücretsiz zumba dans kursu başlattı. Etkinliğin ilk gününde her yaş grubundan katılımcı yoğun ilgi gösterdi.

Marmaraereğlisi Belediyesi'nin düzenlediği zumba kursuna yoğun ilgi gösteren katılımcılar, hem eğlendi hem de stres attı. Belediye tarafından ilk kez düzenlenen zumba dans kursu, çarşamba ve cuma günleri katılımcılarını beklemeye devam edecek. Bu etkinlik, Belediye'nin kadınlara yönelik sunduğu sosyal ve kültürel faaliyetlerin bir parçası olarak büyük beğeni topladı.