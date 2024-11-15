Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2 genç kız, kaldıkları evde silahla vurulmuş halde bulundu.
Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Y.E'den haber alamayan ailesi, durumu komşularına bildirdi.
Genç kızın kaldığı eve giden komşuları, Y.E. ve arkadaşı K.R.Y'yi (15) yerde hareketsiz yatarken buldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, silah yarası olan Y.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralı olarak Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırılan K.R.Y. de kurtarılamadı.
Cesetler, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Marmaraereğlisi'nde İki Genç Kız Silahla Vuruldu - Son Dakika
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