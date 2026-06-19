Marmaraereğlisi'nde Kodlama ve Coğrafya Sınıfları Açıldı - Son Dakika
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Marmaraereğlisi'nde Kodlama ve Coğrafya Sınıfları Açıldı

Marmaraereğlisi\'nde Kodlama ve Coğrafya Sınıfları Açıldı
19.06.2026 10:48
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Yeni kodlama ve coğrafya sınıfları, öğrencilere bilimsel ve teknolojik beceriler kazandıracak.

Marmaraereğlisi Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerin akademik ve teknolojik gelişimlerine katkı sağlayacak kodlama ve coğrafya sınıfları törenle hizmete açıldı.

Hayırsever Samet Demir tarafından merhum babası Aşir Demir adına yaptırılan Kodlama Sınıfı ile Okul Aile Birliği tarafından hazırlanan Coğrafya Sınıfı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Modern teknolojik ekipmanlarla donatılan Kodlama Sınıfı'nda öğrencilerin algoritma, robotik kodlama, yazılım ve yapay zeka alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Görsel ve interaktif materyallerle zenginleştirilen Coğrafya Sınıfı'nın ise öğrencilerin yerküre, harita bilgisi ve doğal süreçleri uygulamalı etkinliklerle öğrenmelerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmasının önem taşıdığını belirtti.

Eğitime yapılan yatırımların öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sunduğunu ifade eden Yeniyol, sınıfların kazandırılmasında emeği geçen hayırsever Samet Demir'e ve Okul Aile Birliğine teşekkür etti.

Protokol üyeleri daha sonra sınıfları gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaraereğlisi'nde Kodlama ve Coğrafya Sınıfları Açıldı - Son Dakika

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