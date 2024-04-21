Darıca Marmaray İstasyonunda Yürüyen Merdiven Kazası: 2 Kadın Yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Marmaray istasyonunun yürüyen merdivenlerinden düşen 2 kadın yaralandı.
Darıca Marmaray İstasyonu'nun çıkışındaki yürüyen merdiveni kullanan S.U. (63) ile P.A. (65), dengelerini kaybetmeleri sonucu düşerek yaralandı.
Görevlilerin yardımıyla güvenli bölgeye alınan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Kuzey Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede yapılan Arnavut kökenli belediye başkanlarının görevden alınması seçimi, bölgede çoğunluğu oluşturan Sırpların boykotuyla sonuçlandı. Seçimde yüzde 0,54 katılım sağlanırken, Kosova'daki en büyük Sırp partisi olan Sırp Listesi, seçim kurallarındaki zor maddeleri gerekçe göstererek boykot etti. Bölgedeki mevcut Arnavut kökenli belediye başkanlarının görevlerini sürdürmesi bekleniyor.
Van'ın İpekyolu ilçesinde, Erek Dağı'nda ot toplarken rahatsızlanan 53 yaşındaki kişi, ekiplerin zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Erek Dağı'na ot toplamaya giden kişi, aniden rahatsızlandı. Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE ekipleri yönlendirildi. Yol olmadığı için ambulansla olay yerine gidemeyen ekipler, yaklaşık 2,5 kilometre yürüyerek hastanın bulunduğu bölgeye ulaştı. İlk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansın beklediği bölgeye taşınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAP Fest - İzmir Kitap Fuarı'nda Ahmet Ümit, okuyucularıyla bir araya geldi ve yeni kitabını tanıttı.
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