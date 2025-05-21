(MUĞLA) - Marmaris, doğal güzelliği ve özel atmosferiyle yerli ve yabancı yapımcıların ilgisini çekiyor. Artan ilgiyle birlikte Marmaris, açık hava film stüdyosuna dönüşüyor.

Marmaris, yerli ve yabancı yapımların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçen hafta sonu, ABD merkezli bir televizyon kanalı Burunucu Macera Parkı'nda çekim yaparken, Marmaris Belediyesi binası da İstanbul merkezli bir sinema filmine ev sahipliği yaptı. Oyuncuların ve teknik ekibin Marmaris'teki çekim süreci, şehir ekonomisine ve tanıtımına da olumlu katkı sağlıyor.

Bu tarz projeleri her zaman destekleyeceklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'in sinema ve televizyon yapımları için tercih edilmesi bizi mutu ediyor. Bu tür projeler, hem kültürel anlamda kentimizi öne çıkarıyor hem de ekonomik hareketlilik sağlıyor. Marmaris'in tanıtımı açısından bu ilgiyi çok önemsiyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Yerli ve yabancı yapımcıların gözdesi haline gelen Marmaris, ilerleyen dönemde de pek çok dizi, film ve program projesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.