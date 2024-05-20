Muğla\'nın Marmaris ilçesinde özel teknede yaralanan kişi Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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