Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Adaköy Yolu'nu Yeniledi

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla Marmaris ilçesi Adaköy Yolu güzergahında başlattığı yol yapım çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehir içi yolları daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Marmaris Adaköy Yolu güzergahında sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarını hayata geçirdi. Çalışmalar doğrultsunda mevcut asfalt tabakası sökülerek sıcak asfalt kaplama imalatları tamamlandı. Yol çalışmalarıyla eş zamanlı olarak bölgede lokal kaldırım düzenlemeleri de yapılarak yaya güvenliği artırıldı.Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan çalışmalarla birlikte Adaköy Yolu, hem araç sürücüleri hem de yayalar için daha güvenli, konforlu ve modern bir görünüme kavuştu.

"Marmaris, turizmin gözbebeği olan bir ilçemiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran projelere öncelik verdiklerini belirterek, "Muğla'mızın her ilçesinde olduğu gibi Marmaris'te de ulaşımda konforu ve güvenliği önceliyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üstyapıyı hızla yenileyerek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını sağlıyoruz. Marmaris, turizmin gözbebeği olan bir ilçemiz. Burada hayata geçirdiğimiz her hizmet, hem kent yaşamına hem de turizme katkı sunuyor. Adaköy Yolu'nun yenilenmesiyle hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yatırımların planlı ve koordineli şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Aras, "2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL'lik yatırımla 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışmasını tamamladık. 2026 yılında ise 4 milyar 150 milyon TL'lik bütçeyle 521 bin metrenin üzerinde yol çalışmasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda Muğla'nın her ilçesinde yol yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Buraya yapılan her yatırım, aynı zamanda turizme yapılan bir yatırımdır"

Adaköy Mahallesi sakinlerinden Ayşe Şerife Karıncalı, Marmaris'in turizm açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Marmaris, turizm açısından oldukça önemli bir ilçemiz. Buraya yapılan her yatırım, aynı zamanda turizme yapılan bir yatırımdır. Altyapı çalışmaları nedeniyle yollarımız bozulmuş ve güvenlik sorunları yaşanıyordu. Muğla Büyükşehir Belediyemizin yatırımıyla yolumuz daha konforlu ve güvenli hale getirildi. Bu hizmet için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Aksaz sakinlerinden Aycan Dinçsoy Sarıöz ise yolu sık kullandığını belirterek, "Bu yolu sıklıkla kullanıyorum. Altyapı çalışmaları nedeniyle yolumuz yıpranmıştı. Marmaris'e yapılan her yatırımın Türkiye'ye ve turizme yapılan bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle yapılan çalışmayı çok değerli buluyorum. Bu yatırım için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum"

Adaköy Mahalle Muhtarı Sermin Güvenç de yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

"Zamanla yıpranan yolumuz Muğla Büyükşehir Belediyemiz tarafından yenilendi. Şu anda daha güvenli ve konforlu bir yola kavuştuk. Marmaris, ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olduğu için buraya yapılan her yatırım büyük önem taşıyor. Her zaman yanımızda olan ve destekleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum."