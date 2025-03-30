Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Bayram Kutlamaları İçin Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Bayram Kutlamaları İçin Mahalleleri Ziyaret Etti

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı. Ünlü, birlik ve beraberlik mesajları vererek esnafa ve mahalle sakinlerine iyi dileklerde bulundu.

30.03.2025 09:42  Güncelleme: 10:47
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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı. Ünlü, "Bizleri konuk eden, sohbetlerini ve gönüllerini paylaşan halkımıza teşekkürlerimi sunuyor, hep birlikte daha nice güzel bayramlar diliyorum" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı öncesinde mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı.

İlk olarak merkeze uzak mahalleleri ziyaret eden Başkan Ünlü'ye, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, meclis üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti. Çetibeli, Çamlı, Karacasöğüt, Yeşilbelde, Turunç, Osmaniye'yi ziyaret eden Başkan Ünlü ve beraberindekiler arife günü de Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Taşlıca mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Ünlü, Camiavlu Mahallesi'ndeki pazar yerinde esnafa kolaylıklar diledi, alışveriş yapmak için gelen vatandaşlara iyi bayramlar dileğinde bulundu.

"Birliğimiz daim olsun"

Gittiği tüm mahallelerde ilgiyle karşılanan Başkan Acar Ünlü, vatandaşlarla sohbet etti. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının yaşandığı en önemli günler olduğunu ifade eden Başkan Ünlü, "Neşeyle geçireceğimiz, hep beraber güleceğimiz, sevinçleri paylaşacağımız, birliğimizin ve dirliğimizin daim olacağı nice bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Yaz sezonuna hazırlanan esnafla da bir araya gelen Başkan Ünlü acil çözülmesi gereken sorunlarla ilgili belediye ekiplerine talimatlar verdi.

Bayramların kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularını perçinlediğini dile getiren Başkan Acar Ünlü, "Bizleri konuk eden, sohbetlerini ve gönüllerini paylaşan halkımıza teşekkürlerimi sunuyor, hep birlikte daha nice güzel bayramlar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Bayram Kutlamaları İçin Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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