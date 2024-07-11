Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda buluştu

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Ünlü, personelle sohbet ederek sorunlarını dinledi ve projelerin hayata geçirilmesinde çalışanların önemine vurgu yaptı.

11.07.2024 16:12
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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kahvaltıda Fen İşleri Müdürlüğü işçileri ile buluştu. Makine Araç Parkı'nda düzenlenen kahvaltıda Başkan Acar Ünlü'ye, Fen İşleri Müdürü Özgür Han da eşlik etti. Personelle sohbet eden Başkan Ünlü, onların sorunlarını dinledi.

Yapılacak projelerin hayata geçirilmesinde Belediye çalışanlarının payının çok büyük olduğunu söyleyen Başkan Acar Ünlü, "Marmaris'imizin daha yaşanabilir bir şehir olması için hep birlikte nice güzel projelere imza atacağız. Buna yürekten inanıyorum, sizlere bu konuda çok güveniyorum" dedi.

Belediye işçilerinin ekonomik şartlarını daha da iyileştirmek için tüm imkanları kullandıklarını ve çözümler üretmeye gayret gösterdikleri söyleyen Ünlü, "Hep birlikte Marmaris'e hizmet edip, güzel günleri birlikte yaşayacağız. Bir sorununuz olduğunda bizlere gelebilirsiniz, kapımız sizlere sonuna kadar açık. Gece gündüz, sıcak soğuk demeden verdiğiniz emekleriniz için teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Ayrıca, personel kahvaltılarının diğer birimlerle de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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