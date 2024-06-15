Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı arifesinde mezar ziyaretleri yaptı

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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı arifesinde merhum belediye başkanlarının ve aile büyüklerinin mezarlarını ziyaret etti.

Ünlü, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyaretinde bulundu. Geçen Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi ilk olarak Marmaris'in vefat etmiş eski belediye başkanlarının mezarlarını ziyaret eden Ünlü, çiçek bırakarak dua etti.

Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlarla da görüşen Ünlü, "Yaptıkları çalışmalarla iz bırakan merhum belediye başkanlarımızı asla unutmuyoruz. Bu arife gününde de onları mezarları başında andık. Hepsine Allah'tan rahmet diliyor, ilçemize kazandırdıkları için şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Acar Ünlü, aile büyüklerinin de mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.