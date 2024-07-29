Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sahipsiz hayvanları sahiplenme çağrısında bulundu - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sahipsiz hayvanları sahiplenme çağrısında bulundu

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren yasa tasarısına karşı çıkarak, vatandaşlara sahiplenme çağrısında bulundu. Ünlü, sokak hayvanlarının sıcak bir yuva bulmasının sorunun çözümü olduğunu belirtti.

29.07.2024 13:03  Güncelleme: 13:42
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(MARMARİS)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Yasa çıksa dahi her ne olursa olsun, biz canlarımızın canına kıymayacağız. Esasında bizim sokaktaki patili dostlarımıza sıcak bir yuva sağlamamız gerek" diyerek, vatandaşlara sahiplenme çağrısında bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, toplumda büyük tartışmalara neden olan sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa tasarısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 'Ötanazi' teklifiyle toplumda büyük tepki çeken yasa tasarısının gündeme geldiği ilk günlerde yaptığı açıklamada "Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki 'ötanazi' uygulamasını kabul etmiyor, sokak hayvanlarının yaşama hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Bizler yönetici olarak kentimizde yaşayan her canlının hakkını korumakla yükümlüyüz" diyen Başkan Acar, son yaptığı açıklamada vatandaşlara sahipsiz hayvanları sahiplenme çağrısında bulundu. Başkan Ünlü, "Komisyonda kabul edilerek TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan sahipsiz hayvanlarla ilgili yasa tasarısını hepiniz biliyorsunuz. 'Ötanazi' adı altında sokak hayvanlarını öldürmeyi öngören teklif hepimizin vicdanını yaraladı. Gelen tepkiler üzerine bu korkunç kelime çıkarılsa da canlarımız için belirsizlik barındıran bu yasa tasarısına ilk andan itibaren karşı olduğumuzu açıklamıştık. Özellikle altını çizmek isterim ki bu yasa Meclis'te kabul edilse ve yerel yöneticilere hapis cezası verilse dahi biz Marmaris Belediyesi olarak canlarımızın canına asla kıymayacağız" ifadesini kullandı.

"Tek istekleri sıcak bir yuva"

"Sorunun çözümü aslında daha çok sahiplendirmeden geçiyor" diyen Başkan Acar Ünlü, sokak hayvanlarına bakım, tedavi, kısırlaştırma ve geçici barınma hizmeti veren Geçici Hayvan Bakımevi'nin yılın ilk 6 ayında 123 köpeği yeni yuvasına kavuşturduğunu belirterek, "Burada patili dostlarımıza bizde bulundukları geçici sürede çok iyi bakıyoruz. Ama esasında onların en önemli ihtiyacı sıcak bir yuva. Aslında sahipsiz hayvan sorununun da temel çözümü bu canlara yeni yuvalar bulmak. Ben tüm vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum; gelin can dostlarımıza evlerinizin kapısını açın. Bakımevimizi ziyaret ederek canlarımızla tanışın, ömürlük bir dost edinin, bu eşsiz sevgiyi ve sadakati tadın" diyerek sözlerini bitirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sahipsiz hayvanları sahiplenme çağrısında bulundu - Son Dakika

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