Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Belediyeler Birliği'nde görev yapacak

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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) görev yapacak.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Olağan Meclis Toplantısı, dün Ankara'da yapıldı. Toplantıya büyükşehir, il ve nüfusu 100 binin üzerinde olan belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Başkan Ünlü'nün de katılım sağladığı toplantıda; 2023 yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesinin ardından birlik bünyesindeki komisyonların seçimleri yapıldı. Açık oylama usulüyle gerçekleştirilen seçimlerde Ünlü, Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu üyesi seçildi.

Ünlü, adil, şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışına vurgu yaparak, "Türkiye Belediyeler Birliği'nin bugün yapılan seçimlerinde Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu üyeliğine seçildim. Bu vesileyle yeni dönemde ülkemizin her köşesine hizmet götürme aşkıyla adil, şeffaf, demokratik bir anlayışla çalışacağına inandığım, TBB Başkanlığına seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Tüm ülkemize ve yerel yönetimlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.