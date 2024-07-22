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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut'u makamında ağırladı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, Başkan Ünlü'yü ziyaret etti. Federasyon ve cemiyet yöneticileri de ziyarete katıldı.

Ziyarette yerel basının sorunları konuşulurken Federasyon Genel Başkanı Karaca, yenilenen Basın İlan Yasası ve kamuda tasarruf tedbirleriyle yerel basının ekonomik anlamda zor günler yaşadığını belirtti. Ünlü de yerel basının önemine vurgu yapararak, basın mensuplarının eleştirirken de basın meslek kurallarına uygun hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.