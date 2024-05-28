Marmaris Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti

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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerindeki esnafı ziyaret etti. Sorunları dinleyen Ünlü, özellikle temizlik konusunda duyarlılık beklediklerini söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, birim amirleri ile birlikte Atatürk ve Cumhuriyet caddelerindeki esnafı ziyaret ederek, onların taleplerini ve önerilerini dinledi. Belediye'nin çalışmalarını inceleyen Başkan Ünlü, yapılması gereken acil işleri ilgili birim müdürleriyle istişare ederek, gerekli talimatları verdi.

Halkçı belediyecilik ile sorunları çözüme kavuşturacaklarını belirten Ünlü, "Bugün müdürlerimizle birlikte Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini gezdik. Yaz hareketliliğinin başladığı bölgede esnafımızla görüşerek talep ve önerileri dinledik. Kendilerinden özellikle temizlik konusunda duyarlılık beklediğimizi ifade ettik. Ayrıca inşaat yasağını hatırlatarak tüm vatandaşlarımızdan hassas ve duyarlı olmalarını istedik" dedi.