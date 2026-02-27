Marmaris'te İftar Programları Devam Ediyor - Son Dakika
Marmaris'te İftar Programları Devam Ediyor

27.02.2026 14:43  Güncelleme: 15:51
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ramazan ayı kapsamında düzenlenen iftar programlarında Çamlı ve Çetibeli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Marmaris Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca kırsal mahallelerde düzenlenen iftar programları, Çamlı ve Çetibeli mahallelerinde gerçekleştirilen organizasyonlarla devam etti. İftar programlarına Belediye Başkanı Acar Ünlü, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı. Çamlı Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında mahalle halkı orucunu hep birlikte açtı. Programa Çamlı Mahalle Muhtarı Kenan Öztürk de katıldı. Başkan Ünlü, vatandaşlarla sohbet ederek ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekti.

Programın bir diğer adresi ise Çetibeli Mahallesi oldu. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda Çetibeli Mahalle Muhtarı Hüsamettin Yiğit de yer aldı. Başkan Ünlü ve beraberindeki heyet, mahalle sakinleriyle aynı sofrada buluştu.

Marmaris Belediyesi'nin kırsal mahallelerde düzenlediği iftar programlarının ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

