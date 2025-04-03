Marmaris Belediye Meclisi 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nu Kabul Etti

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Meclisi'nde görüşülen 2024 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Hep birlikte, geleceğe umutla bakan, daha güzel ve yaşanabilir bir Marmaris'i inşa etmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Marmaris Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı, Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, 2024 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Bir yıllık faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda Encümen ve İmar, Plan ve Bütçe, Kültür Sanat ve Turizm komisyonlarına yeni üyeler seçildi.

Oylamada Belediye Encümeni'ne Hüseyin Süer ve Şevket Güngör getirildi. Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu'na CHP Grubu'ndan Fahri Tan, Okan Uslu, Erdal Nur ile AK Parti Grubu'ndan Ayşe Taşar; İmar Komisyonu'na CHP Grubu'ndan Ahmert İnoğlu, Kemal Açar, İlkay Şimşek ile AK Parti Grubu'ndan Uysal Avcı; Plan ve Bütçe Komisyonuna ise CHP Grubu'ndan Sibel Şenaydın, Erdem Karaosmanoğlu, Osman Demirtaş ile AK Parti Grubu'ndan İbrahim Çelikalp Gökmen seçildi.

Başkan Ünlü, "Sanattan spora, eğitimden sağlığa, kent estetiğinden güvenliğe kadar her alanda Marmaris'i hak ettiği yere taşımak adına azimle çalışıyoruz. Bu süreçte emeğini ve desteğini esirgemeyen belediye personelimize, meclis üyelerimize ve her zaman yanımızda olan kıymetli Marmaris halkına yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte, geleceğe umutla bakan, daha güzel ve yaşanabilir bir Marmaris'i inşa etmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.