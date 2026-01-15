Marmaris Belediyesi'nden 170 Milyon TL'lik Yatırım Atağı

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nin yaklaşık 170 milyon TL'lik yatırımı kapsayan hizmetleri ve yeni araç filosu törenle halkın hizmetine sunuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in katılımıyla düzenlenen programda Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçenin geleceğine yön verecek projeleri de anlattı.

Marmaris Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yaklaşık 170 milyon TL'lik yatırımların toplu açılışı ile belediye filosuna dahil edilen araçların hizmete alım töreni, geniş katılımla gerçekleştirildi. Gün boyu süren programda Marmaris Belediyesi'nin vizyonu, üretken belediyecilik anlayışı ve hizmet kapasitesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Programa CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP PM Üyesi ve Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP PM Üyesi Ecevit Keleş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe belediye başkanları, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Hizmet filosu güçlendi

Günün ilk programında Marmaris Belediyesi envanterine kazandırılan iş makinelerinin hizmete alım töreni gerçekleştirildi. Belediye kaynakları ve hayırseverlerin bağışlarıyla envantere eklenen 1 greyder, 1 ekskavatör, 2 forklift, 2 silindir, 2 çift kabin kamyonet, 2 traktör ve 1 kum eleme aracı törenle hizmete alındı.

Program, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin oluşturduğu Sıfır Atık Orkestrası ile başladı. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan enstrümanlarla sahnelenen performans, çevre duyarlılığı mesajı verirken katılımcılardan büyük alkış aldı.

Açılış konuşmasını yapan Ünlü, Marmaris'in turizm kenti olmasının getirdiği sorumluluklara dikkati çekerek, göreve geldikleri günden bu yana belediyenin mali yapısını, insan kaynağını ve hizmet kapasitesini güçlendirmeye öncelik verdiklerini vurguladı.

"Marmaris'i geleceğe taşıyan, kalıcı ve nitelikli hizmetler üretiyoruz"

Ünlü, "Bugün açılışını yaptığımız yatırımlar, Marmaris Belediyesi'nin güçlü iradesinin ve üretken belediyecilik anlayışının somut sonucudur. Biz sadece günlük belediyecilik yapmıyoruz; Marmaris'i geleceğe taşıyan, kalıcı ve nitelikli hizmetler üretiyoruz" dedi.

Ünlü, ayrıca 2026 yılı için planlanan Kordon Caddesi Yayalaştırma Projesi, huzurevi, taziye evi, katlı otopark, kent lokantası, kır gazinosu, İçmeler Meydan ve Halk Kafe, nikah salonu, emekli lokali, Patili Park, spor sahaları ve diğer projelere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Marmaris'i daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefiyle çalıştıklarını belirten Ünlü, "Bu projelerin tamamı Marmaris'i 2050'ye, hatta 2075'e hazırlayan bir vizyonun parçalarıdır. Her proje bir diğerinin altyapısını oluşturuyor. Marmaris'in kaybettiği zamanı telafi ederek kenti hak ettiği noktaya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Aras'tan Ünlü'ye tam destek mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Marmaris Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Hayata geçirilen bu yatırımlar Marmaris'in çehresini değiştiriyor. Belediye Başkanımız Acar Ünlü büyük bir kararlılıkla çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla Marmaris'in yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl'ın konuşmasının ardından söz alan CHP PM Üyesi ve Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Marmaris Belediyesi'nin çalışmalarını takdirle karşıladığını dile getirdi.

CHP'li Zeybek ise Ünlü'nün kamu alanları, çevre ve kent hakkı konusundaki kararlı duruşunun arkasında olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle yeni araçlar resmen hizmete alındı.

Toplu açılış PTT Sokağı'nda yapıldı

Araç teslim töreninin ardından protokol üyeleri yürüyerek PTT Sokağı'nda düzenlenen toplu açılış törenine geçti. Marmaris Çarşı'da devam eden yayalaştırma ve düzenleme inşaatlarının devam ettiği sokaklarda yapılan incelemenin ardından geçen yıl yapımı tamamlanan ve Marmaris'in gözde alanlarından biri olan PTT Sokak'a geçildi. Burada düzenlenen toplu açılışta Halk Plaj Kafe, Halk Plaj Büfe, Çarşı Bölgesi Yaya Yolu düzenlemesi, PTT Sokağı düzenlemesi, Turunç Meydan düzenlemesi, Bağlıiçi Yol düzenlemesi 1. Etap, Camiavlu Yol düzenlemesi ile kırsal mahallelerde yapılan 40 kilometrelik yol çalışmaları hizmete açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri PTT Sokağı'nı birlikte gezerek çalışmaları yerinde inceledi.