Marmaris Belediyesi, İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda öğrencileri ağırladı

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nin İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, Dalaman ve Ortaca'dan gelen öğrencileri ağırladı.

Marmaris dışından okulların da kendi gezi programlarına dahil ettiği İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nın son konukları Dalamanlı ve Ortacalı öğrenciler oldu.

Dalaman Çiftlik Ortaokulu ve Ortaca Dikmekavak Şehit Mustafa Tayyar Temizel İlkokulu öğrencileri, okul gezileri kapsamında öğretmenleriyle Bilim Parkı'na geldi. Parkta görevli öğretmen Belma Güler ve Sibel Yılmaz çocuklara parkı tanıtarak, bilgi verdi.

Yaklaşık 2 saat boyunca parkta zaman geçiren çocuklar dış mekandaki 14 farklı bahçeyi tanıdı, kompost oluşumunu öğrendi, bilmiş ev bilimsel düzeneklerini yakından inceledi ve "yaratıcı çocuklar" atölye çalışmasına katılarak kısa film izledi.