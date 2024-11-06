Marmaris Belediyesi, Dünya Turizmi için Londra'da

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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, dünya turizminin buluşma noktası World Travel Market Fuarı'na (WTM London) katılmak için Londra'ya gitti. Başkan Ünlü, "Turizmdeki rolümüzü daha da güçlendirmeye ve bölgemizin potansiyelini geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan World Travel Market (WTM London) İngiltere'nin başkenti Londra'da 45. kez kapılarını açtı. Marmaris Belediyesi de ilçenin en önde gelen pazarı olan İngiltere'deki fuarda yerini aldı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Belediyesi'ni temsil etmek için Londra'ya gitti. Meclis Üyesi Pelin Pala'nın da eşlik ettiği fuarda Marmaris; Fethiye, Bodrum gibi diğer ilçelerin de bulunduğu Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin standında yer aldı.

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris olarak seyahat ve turizm sektörünün önde gelen isimleriyle bir araya geldiklerini belirterek, sürdürülebilir turizm ve yenilikçi işbirlikleri üzerine verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Başkan Acar Ünlü, "Marmaris'i ve tüm Muğla'yı dünya çapında tanınan destinasyonlar haline getirme vizyonumuz doğrultusunda, turizmdeki rolümüzü daha da güçlendirmeye ve bölgemizin potansiyelini geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

İş birliği adımları atıldı

Öte yandan, Başkan Acar Ünlü, yeni iş birliklerine imza atmak amacıyla bir dizi ziyarette de bulundu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'la birlikte TÜSİAD Londra Ağı Başkanı Hasan Turunç'u ziyaret eden Başkan Ünlü, ziyaretle ilgili, "Bu ziyaret, bölgemize katkı sağlayacak birçok önemli konu üzerine verimli bir fikir alışverişine olanak tanıdı. Turizmden sürdürülebilirliğe, yeşil enerji finansmanından ikili ticari ilişkilere kadar birçok başlıkta görüşlerimizi paylaştık" dedi.