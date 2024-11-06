Marmaris Belediyesi, Dünya Turizmi için Londra'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris Belediyesi, Dünya Turizmi için Londra'da

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Dünya Turizminde önemli bir organizasyon olan World Travel Market Fuarı'na katıldı. Başkan Ünlü, fuarda sürdürülebilir turizm ve iş birlikleri üzerine önemli görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

06.11.2024 18:53  Güncelleme: 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, dünya turizminin buluşma noktası World Travel Market Fuarı'na (WTM London) katılmak için Londra'ya gitti. Başkan Ünlü, "Turizmdeki rolümüzü daha da güçlendirmeye ve bölgemizin potansiyelini geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan World Travel Market (WTM London) İngiltere'nin başkenti Londra'da 45. kez kapılarını açtı. Marmaris Belediyesi de ilçenin en önde gelen pazarı olan İngiltere'deki fuarda yerini aldı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Belediyesi'ni temsil etmek için Londra'ya gitti. Meclis Üyesi Pelin Pala'nın da eşlik ettiği fuarda Marmaris; Fethiye, Bodrum gibi diğer ilçelerin de bulunduğu Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin standında yer aldı.

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris olarak seyahat ve turizm sektörünün önde gelen isimleriyle bir araya geldiklerini belirterek, sürdürülebilir turizm ve yenilikçi işbirlikleri üzerine verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Başkan Acar Ünlü, "Marmaris'i ve tüm Muğla'yı dünya çapında tanınan destinasyonlar haline getirme vizyonumuz doğrultusunda, turizmdeki rolümüzü daha da güçlendirmeye ve bölgemizin potansiyelini geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

İş birliği adımları atıldı

Öte yandan, Başkan Acar Ünlü, yeni iş birliklerine imza atmak amacıyla bir dizi ziyarette de bulundu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'la birlikte TÜSİAD Londra Ağı Başkanı Hasan Turunç'u ziyaret eden Başkan Ünlü, ziyaretle ilgili,  "Bu ziyaret, bölgemize katkı sağlayacak birçok önemli konu üzerine verimli bir fikir alışverişine olanak tanıdı. Turizmden sürdürülebilirliğe, yeşil enerji finansmanından ikili ticari ilişkilere kadar birçok başlıkta görüşlerimizi paylaştık" dedi.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Etkinlikler, Acar Ünlü, Politika, Marmaris, Londra, Turizm, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi, Dünya Turizmi için Londra'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
17:57 Esenyurt’ta ortalık yine karıştı CHP’li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
17:23 Trump’tan umudu olan biri daha var Yeni başkanı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'tan umudu olan biri daha var! Yeni başkanı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
04:00 Telefonda seçmenle görüştüğünü söyleyen Harris kameralara fena yakalandı Telefonda seçmenle görüştüğünü söyleyen Harris kameralara fena yakalandı
02:04 İşte ABD’deki seçimlerde ilk sandık çıkış anketi İşte ABD'deki seçimlerde ilk sandık çıkış anketi
01:19 DEM Parti, Batman’da polislere yapılan saldırıyı skandal sözlerle paylaştı DEM Parti, Batman'da polislere yapılan saldırıyı skandal sözlerle paylaştı
01:17 Trump’ın seçimi kazanabileceği beklentisi Bitcoin’i uçurdu Trump'ın seçimi kazanabileceği beklentisi Bitcoin'i uçurdu
01:16 Dünyanın en değerli yeni şirketi belli oldu Dünyanın en değerli yeni şirketi belli oldu
00:46 YSK Başkanı ABD Seçimlerini gözlemliyor YSK Başkanı ABD Seçimlerini gözlemliyor
00:29 Donald Trump’a suikast tehdidi FBI apar topar tutukladı Donald Trump'a suikast tehdidi! FBI apar topar tutukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 19:55:16. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi, Dünya Turizmi için Londra'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.