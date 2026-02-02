Marmaris Belediyesi'nden Fırtına Mesaisi: 220 Ağaca Müdahale Edildi, 40 Kamyon Atık Toplandı

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi ekipleri, yaklaşık 15 gündür etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yağışa karşı ilçe genelinde yoğun mesai yaptı. Bu kapsamda devrilen 220 ağaca müdahale edildi, 40 kamyon atık toplandı.

Marmaris'te yaklaşık 15 gündür aralıklarla etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Belediye ekipleri, ilçe genelinde yoğun bir çalışma yürüttü. Olası taşkın risklerine karşı önceden hazırlıklarını tamamlayan ekipler, yağış süresince de sahadan ayrılmadı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti. Özellikle dere ve kanallarda taşkın yaşanmaması için yağış öncesinde gerekli temizlik ve kontrol çalışmalarını gerçekleştiren ekipler; fırtına sırasında devrilen ağaçlara, tıkanan mazgallara ve çevre kirliliğine karşı aralıksız görev yaptı.

200'ün üzerinde personel sahadaydı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı 35 personel, fırtına süresince yollara devrilen 220'nin üzerinde ağaca müdahale ederken; üzerine ağaç devrilen 7 araç ve olumsuzluktan etkilenen 5 evde gerekli çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, devrilme riski bulunan veya elektrik telleri nedeniyle tehlike oluşturan ağaçlarda da budama işlemi yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ise 170 personel, 6 süpürge aracı, 2 kepçe ve 4 tanker ile sahada görev aldı. Fırtınanın ardından yıkılan ağaç ve dallar ile sahil şeridinde biriken erişte, lastik, plastik ve benzeri atıklar toplanarak toplam 40 açık kasa kamyon dolusu atık bertaraf edilmek üzere tesislere götürüldü. Ayrıca, halk plajlarında dere ağızları ve yağmur büzlerinin önleri açılarak dere ve kanallarda kapsamlı temizlik çalışmaları yapıldı. İçmeler'de meydana gelen taşkından etkilenen evlerde de vatandaşlara destek olundu.

Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediye ekiplerinin sahadaki özverili çalışmasına dikkati çekerek, "Yaklaşık 15 gündür devam eden zorlu hava koşullarına rağmen ekiplerimiz büyük bir dayanışma ve koordinasyon içinde görev yaptı. Gece gündüz demeden sahada olan personelimiz sayesinde olası riskler en aza indirildi, kent genelinde yaşam kısa sürede normale döndü. Halkımızın güvenliği ve günlük yaşamın aksamaması için büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçi arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.